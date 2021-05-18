ФАС не получала ходатайство о согласовании покупки "Магнитом" "Дикси"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ходатайство о согласовании сделки по приобретению ритейлером "Магнит" 100% акций Dixy Holding Limited пока не поступало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что, согласно закону, срок рассмотрения такого ходатайства может занять месяц с правом ФАС продления его еще на два месяца.

Как сообщалось, "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".

Dixy Holding Limited - холдинговая структура группы компаний, управляющих 2 612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд руб.

Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года. Если к этому времени согласие ФАС не будет получено, возможно продление срока до 30 сентября 2021 года.