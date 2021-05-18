"Магнит" идет за столичными кошельками. Обобщение

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Магнит", крупнейший по количеству магазинов ритейлер в России, может приобрести сеть "Дикси" за 92,4 млрд рублей.

Сделка позволит "Магниту" значительно укрепить позиции в Москве и Санкт-Петербурге - регионах, где компания исторически была представлена достаточно слабо. Кроме того, покупка "Дикси" поможет "Магниту" приблизиться по объему выручки к основному конкуренту и лидеру российского ритейла - X5 Retail Group.

Исходя из озвученного ориентира суммы - 92,4 млрд рублей, - сделка может стать крупнейшим M&A между российскими ритейлерами. В 2010 году Х5 купила сеть "Копейка" за 51,5 млрд рублей. Сама "Дикси" в 2011 году приобрела сеть "Виктория" за 20 млрд рублей без учета долга. "Магнит" до сих пор ограничивался точечными сделками в регионах, занимая площади более слабых игроков.

Покупка "Дикси" "Магнитом" - крупнейшая за всю историю российского ритейла сделка формата поглощения. "Озвученная стоимость 92,4 млрд рублей уже делает ее сделкой N1 в истории, но не стоит забывать, что потребуются еще дополнительные инвестиции на обновление магазинов, РЦ и другой инфраструктуры", - отметил гендиректор InfoLine Иван Федяков.

Структура сделки

Во вторник "Магнит" объявил, что достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Это холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд рублей за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд рублей.

Предполагается, что покупателем выступит АО "Тандер" - основная операционная "дочка" "Магнита". "Тандер" приобретет 10,027 тыс. акций Dixy Holding Limited, которая на момент сделки будет прямо или косвенно владеть 100% в АО "Дикси Групп", АО "Дикси Юг", ООО "МИТ", ООО "Дикси-Снежинск" и 46% долей в ООО "БТК". ООО "Виктория Балтия", управляющее супермаркетами "Виктория", в периметр сделки не войдет.

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.

"Магнит" планирует финансировать сделку за счет имеющихся денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий. Предполагается, что финансирование сделки будет проведено с использованием безотзывного непокрытого аккредитива на сумму не более 92,4 млрд рублей, а банком-эмитентом будет ВТБ (группа ВТБ - один из акционеров "Магнита").

Закрытие сделки зависит от согласования Федеральной антимонопольной службой и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами, предупредил "Магнит".

Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа. Если к этому времени согласие ФАС не будет получено, возможно продление срока до 30 сентября 2021 года.

Больше магазинов

Большинство магазинов "у дома" "Дикси" расположены в Москве, Московской области (1,329 торговых точек) и Санкт-Петербурге и Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины "у дома" находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Большинство суперсторов работают в Свердловской области, четыре магазина расположены в Тюменской области.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м приходится на формат "у дома" и 76 тыс. кв. м. - на формат "суперстор". 90% торговой площади магазинов "у дома" находятся в аренде, а 74% торговой площади формата "суперстор" - в собственности.

В рамках сделки "Магнит" также приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тыс. кв. м, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Приобретаемые магазины сопоставимы по размеру с существующими магазинами "Магнита" в формате "у дома" и "суперстор", но проводить их ребрендинг ритейлер не планирует.

Предполагается, что бизнес "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины - работать под существующим брендом, сообщил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг (его слова приводятся в сообщении ритейлера).

"Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в других бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров", - отметил директор по стратегии и инвестициям "Магнита" Андрей Бодров.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по количеству магазинов. На конец марта под управлением компании было 21,9 тыс. магазинов, включая 15,098 магазинов "у дома" и 471 супермаркет и суперстор (у Х5 на конец марта было 17,959 магазинов, в том числе 16,96 тыс. магазинов "у дома").

В то же время в продовольственном сегменте (без учета магазинов дрогери, аптек и DIY) у "Магнита" только 15,569 тыс. магазинов - меньше, чем у Х5 (которая развивает только продовольственные форматы). Получив более 2,6 тыс. магазинов "Дикси", "Магнит" увеличит количество продовольственных магазинов до 18,259 тыс. и обгонит Х5 по этому параметру, отмечает аналитическая компания InfoLine. По площади магазинов "Магнит" останется игроком номер два в категории FMCG (7,87 млн кв. м у Х5 против 7,04 млн кв. м у "Магнита" с учетом "Дикси").

При этом сделка не повлияет на планы "Магнита" по открытию магазинов в 2021 году и в ближайшие годы. Во вторник ритейлер сообщил, что его прогнозы на 2021 год в отношении количества открытий магазинов, редизайна и объема капитальных вложений, опубликованные в феврале, остаются без изменений (в 2021 году компания планирует открыть около 2 тыс. магазинов разных форматов gross, то есть без учета закрытий, обновить 700 магазинов, CAPEX на уровне 60-65 млрд рублей).

Долгосрочные цели "Магнита" на 2021-2025 годы в отношении количества открытий, редизайна, развития онлайн-продаж, рентабельности, улучшения показателей оборотного капитала, уровня долговой нагрузки, дивидендных выплат и т.д. также подтверждаются без каких-либо изменений. Ритейлер планирует открывать по 1-1,5 тыс. магазинов "у дома", 750-1 тыс. магазинов дрогери, 5-15 супермаркетов и суперсторов ежегодно (gross), улучшать рентабельность EBITDA до 2025 года до уровня 8%. Компания также продолжит фокусироваться на органическом росте.

"Основные стратегические приоритеты "Магнита", ориентированные на прибыльный рост с высоким уровнем доходности, остаются неизменными. Хотя нашим основным ориентиром по-прежнему является органический рост во всех наших ключевых форматах, мы рады выборочно воспользоваться возможностью поддержать дальнейший рост за счет приобретения сильного розничного бренда", - сказал глава "Магнита" Дюннинг, комментируя сделку с "Дикси".

Покорение двух столиц

По словам Дюннинга, после завершения сделки "Магнит" значительно укрепит позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии ритейлера в стране. "Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят "Магниту" стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе. Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив", - добавил Дюннинг.

Сделка по покупке "Дикси" является "уникальным шансом" для "Магнита", сказал во вторник директор по связям с инвесторами ритейлера Альберт Аветиков в ходе онлайн-дискуссии, организованной "Атоном". "Как вы понимаете, получить 2,6 тыс. магазинов в двух столицах - это достаточно уникальный шанс, тем более с учетом качества локаций", - сказал он.

"Дикси" - очень сильная и развитая сеть в Москве и Петербурге, с узнаваемым брендом, с великолепными локациями, указал он. "Магнит" же до недавнего времени был не сильно представлен в двух столицах - исторически, как вы знаете, "Магнит" развивался из регионов. Поэтому для нас это существенный шанс укрепить свои позиции и выйти в топ игроков в этих двух важнейших регионах с точки зрения сектора, потому что существенная часть всего российского потребительского сектора сосредоточена в двух столицах. Кроме всего прочего, это может укрепить наши позиции в секторе и в стране в целом, учитывая масштаб данной сделки", - отметил Аветиков.

Количество магазинов "Дикси" в Московском регионе и Петербурге и области (1,329 и 458) сопоставимо с количеством существующих магазинов "Магнита" в этих регионах (1,3 тыс. и 730), отмечают аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре. Таким образом, сделка по покупке "Дикси" должна существенно укрепить позиции "Магнита", в результате его доля на рынке Москвы может вырасти до 8% с 4%, в Северо-Западном федеральном округе - до 20% с 13%. Хотя лидером на этих рынках останется Х5 с долей 16% в Москве и области и более 25% в Санкт-Петербурге и области в настоящее время, отмечают аналитики.

Сделка позволит "Магниту" существенно нарастить масштаб бизнеса в Москве и Петербурге, получив выгоды в области закупок и эффективности, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

Покупка "Дикси" значительно укрепит позиции "Манита" в регионах, где его доля пока сравнительно невелика. При этом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах у ритейлеров, как правило, наблюдается наиболее высокая плотность продаж, говорится в аналитическом обзоре "Велес Капитала".

Ближе к лидеру

"Дикси" - часть объединенного ритейлера, третьего по размеру выручки в РФ после Х5 и "Магнита". В сентябре 2019 года владельцы ритейлеров "Дикси", "Бристоль" (группа "Меркурий" Игоря Кесаева и Сергея Кациева) и "Красное и белое" (Сергей Студенников) закрыли сделку по объединению сетей. Совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Кесаев и Кациев получили 51% в новой компании. 49% - у основателя "Красного и белого" Студенникова. Причиной решения продать "Дикси" могло стать желание владельцев объединенной компании сфокусироваться на развитии сетей "Красное и белое" и "Бристоль", сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

"Дикси" в 2018 году провела делистинг акций с Московской биржи на фоне падения операционных и финансовых показателей (в 2017 году компания стала единственной из публичных российских ритейлеров, чья выручка снизилась - на 9,1%, до 282,8 млрд рублей). Но в 2018 году "Дикси" вернулась к росту выручки и впервые за два года стала прибыльной. Последние доступные финансовые показатели компании - за первое полугодие 2019 года, напоминают аналитики "ВТБ Капитала". За этот период выручка "Дикси" выросла на 5,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, рентабельность EBITDA составила 4,4% против 3,2% годом ранее, чистая прибыль составила 2,19 млрд рублей после убытка за прошлогодний период.

Хотя выручка "Дикси" росла однозначными темпами последние пять лет, а рентабельность EBITDA в 2018 - первой половине 2019 года была меньше 5%, у компании сильные позиции, прежде всего, в Москве. И если "Магнит" сможет улучшить CVP (ценностное предложение для клиентов) магазинов "Дикси", добиться синергий на уровне закупок, цепочки поставок и бэк-офиса, рентабельность сети может существенно вырасти, отмечают аналитики "Ренессанс Капитала". При этом в 2020 году "Дикси" уже удалось улучшить рентабельность EBITDA до 5-6%, полагают они.

Аналитики "ВТБ Капитала" исходят из рентабельности EBITDA "Дикси" в 5% и оценивают сделку с "Магнитом" по мультипликатору EV / EBITDA на уровне 6,2х, что сопоставимо с текущими мультипликаторами самого "Магнита" и Х5. Сделка с "Дикси" позволит "Магниту" сократить отставание от Х5 с нынешних 20% до 6%, прогнозируют аналитики "ВТБ Капитала".

Аналитики ПСБ оценивают стоимость "Дикси" на уровне 100-105 млрд рублей, и предложенная "Магнитом" цена в 92,4 млрд рублей, на их взгляд, является оправданной, а сделка выгодной для расширения бизнеса, хотя и несет риски временной просадки операционных показателей по итогам года. Общая выручка "Магнита" с учетом "Дикси" вырастет на 20%, но компания все равно останется на втором месте после Х5, полагают аналитики.

Х5 обогнала "Магнит" по размеру выручки в конце 2016 года (на годовом отрезке - по итогам 2017 г.), вернув себе лидерство на российском рынке ритейла ("Магнит" пробыл лидером несколько лет с 2013 года). По итогам 2020 года разрыв между компаниями достиг 424,249 млрд рублей. При этом Х5 растет несколько быстрее конкурента: по итогам прошлого года ее выручка увеличилась на 14,1% (до 1,978 трлн рублей), в I квартале 2021 года - на 8,1% (до 507,191 млрд рублей).

Выручка "Магнита" по итогам прошлого года выросла на 13,5%, до 1,554 трлн рублей, в I квартале - на 5,8%, до 397,889 млрд рублей.

В то же время по динамике сопоставимых продаж (LfL) "Магнит" превосходит Х5. В 2020 году LfL-выручка "Магнита" выросла на 7,4%, Х5 - на 5,5%. В I квартале рост продаж сопоставимых магазинов "Магнита" составил 4,1%, LfL-магазинов Х5 - 2,1%.

И если в прошлом году основным драйвером роста выручки "Магнита" были LfL-продажи, то в этом году возрастут темпы экспансии и ее влияние на динамику выручки. В мае ритейлер наберет "крейсерскую скорость", с которой будет ежемесячно открывать новые магазины, сказал Аветиков во вторник. "С каждым последующим месяцем этого года мы будем видеть все больше и больше позитивное влияние новых магазинов, которые мы открываем. То есть рост торговых площадей будет с каждым месяцем выше и выше и будет оказывать более существенную поддержку. Тем более это будет справедливым в следующем году, когда эти магазины выйдут уже на свой нормализованный уровень продаж, поскольку это требует определенного времени - от девяти месяцев до года", - пообещал он.

Сделка по покупке "Дикси" взаимовыгодна для обеих сторон - владельцы "Дикси" получают достаточную сумму за сеть уже устаревших магазинов, давно требующих реновации как в физическом, так и в концептуальном смысле, считают аналитики InfoLine. "Магнит" со своей стороны переплачивает, но поскольку за счет расширения собственного контура получает влияние в Центральном и Северо-Западном регионах, где до сих пор его позиции были не слишком сильны, делает решительный шаг к возобновлению борьбы за лидерство в российском ритейле с X5, отмечает InfoLine.

"Сделка обостряет конкуренцию в десятке тяжеловесов FMCG-ритейла, - подчеркнул Федяков из InfoLine. - До 2013 года первую строку этого сегмента рынка уверенно занимала X5 Retail Group. В 2013-м "Магнит" сместил ее с лидерской позиции и прочно удерживался на вершине рейтинга в течение четырех лет, пока в 2017 году X5 вновь не отвоевала себе пальму первенства, которую сохраняет до сих пор".

Анонсированная сделка может не только поменять расстановку сил в FMCG-ритейле. "Сегодня сделка обостряет конкуренцию, но в среднесрочной перспективе, и это очень важно, процесс консолидации, который мы констатируем, будет сокращать конкуренцию. Я убежден, что вектор консолидации имеет негативную окраску как для поставщиков, так и для потребителей, поскольку только в условиях конкуренции, разноформатности, разнообразия концепций и бизнес-моделей в ритейле рынок способен гармонично и активно развиваться", - уверен Федяков.

Сделка с владельцами "Дикси" - не первая попытка крупного M&A "Магнита" за последнее время: в 2019 году "Магнит" пытался купить "Ленту", но та в итоге была продана "Севергрупп" Алексея Мордашова. При этом рынок уже обсуждал возможность поглощения "Дикси": осенью 2017 года, еще до смены акционеров "Магнита", после неожиданного SPO ритейлера аналитики "Альфа-банка" даже просчитывали стоимость "виртуальной" сделки. Тогда они оценили "Дикси" в рамках предполагаемой сделки с "Магнитом" в 45-85 млрд рублей.

"Магнит" активизировался на рынке M&A после смены акционеров. В 2018 году основатель сети Сергей Галицкий продал почти весь свой пакет в "Магните" (29,1%) группе ВТБ за 138 млрд рублей. В мае ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group. В результате доля ВТБ в "Магните" снизилась до 17,3%. Структуры Marathon в настоящее время владеют около 16,8% акций "Магнита".

"Магнит" во вторник предупредил, что завершение сделки с "Дикси" не приведет к ограничению его возможностей по выплате дивидендов.

На конец марта общий долг "Магнита" составлял 168,2 млрд рублей, чистый долг - 161,7 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4х против 1,1х на конец 2020 года.

По оценке аналитиков "Ренессанс Капитала", в результате сделки чистый долг "Магнита" может вырасти до 254 млрд рублей, коэффициент чистый долг / EBITDA может приблизиться к 2,0х. Аналитики не исключают, что "Магнит" может снизить размер дивидендов (за 2020 год ритейлер выплатит 50 млрд рублей с учетом промежуточных). Но с учетом прогнозируемого FCF в 75 млрд рублей в 2021-2023гг. (без учета влияния сделки), это сокращение, если и будет, окажется временным.

В презентации стратегии до 2025 года "Магнит" указывал, что комфортным для него уровнем задолженности является соотношение чистый долг / EBITDA на уровне 1,5х, и допускал рост предельного уровня долга до 2,0х. Стратегия ритейлера также предусматривает стабильную выплату дивидендов в ближайшие годы.