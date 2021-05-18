Сбербанк не увидел серьезных рисков в потребкредитовании

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит серьезных рисков в потребительском кредитовании, ситуация даже лучше, чем это было заложено в бизнес-плане на 2021 год, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В конце апреля Сбербанк улучшил прогнозы по росту кредитов и депозитов на 2021 год на фоне результатов I квартала.

Прогноз по росту розничного кредитования был повышен с ожидаемых ранее 13-15% до 16-18%.