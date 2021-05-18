Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Сбербанк не увидел серьезных рисков в потребкредитовании

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит серьезных рисков в потребительском кредитовании, ситуация даже лучше, чем это было заложено в бизнес-плане на 2021 год, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В конце апреля Сбербанк улучшил прогнозы по росту кредитов и депозитов на 2021 год на фоне результатов I квартала.

Прогноз по росту розничного кредитования был повышен с ожидаемых ранее 13-15% до 16-18%.

Сбербанк Герман Греф

Новости

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

Аргентина запретила экспорт говядины на месяц для сдерживания цен

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Поставщики уведомили, что ожидают повышения цен на чай в РФ

Минцифры подготовит концепцию доступа к данным из госсистем для бизнеса

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Намеченный на лето Давосский форум перенесен на 2022 год

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');