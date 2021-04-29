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Сбербанк повысил прогнозы по росту кредитов и депозитов на 2021 год

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк улучшил прогнозы по росту кредитов и депозитов на 2021 год на фоне результатов I квартала.

Как следует из презентации банка, прогноз по росту корпоративного кредитования на 2021 год повышен до 9-10% с 7-9%, ожидавшихся в марте, а розничного кредитования - до 16-18% с 13-15% ожидаемых ранее.

Также банк улучшил прогноз по росту депозитов юрлиц на 2021 год до 13-15% с 10-12%, а физлиц - до 7-9% с 6-8%.

Сбербанк в I квартале 2021 года увеличил корпоративные кредиты по МСФО на 0,8% - до 15,8 трлн рублей, а розничные кредиты - на 3,9% - до 9,7 трлн рублей.

Средства физических лиц в январе-марте 2021 года в банке сократились на 0,8% - до 16,5 трлн рублей, юридических лиц - выросли на 15% - до 10,5 трлн рублей.

Сбербанк

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