Греф назвал условие смягчения реакции Сбербанка на повышение ставки ЦБ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Реакция Сбербанка на повышение ставок на рынке вслед за ключевой ставкой Банка России может быть меньше при улучшении ситуации с темпами инфляции, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Если мы видим, что ситуация с инфляцией преодолевается, то я думаю, что мы можем какой-то период времени посмотреть на ситуацию и значительно меньше отреагировать на движение ставок вверх. Если мы видим, что эта тенденция долгосрочная, то, конечно, нам придется реагировать. Но это не та ситуация, когда сегодня можно будет предсказать уже все движение ставок, даже до осени текущего года", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ и динамики ставок на рынке. "Я не думаю, что это будет прямо пропорциональное повышение, но тем не менее, конечно же, мы будем реагировать на движение ставок. Стоимость денег на рынке определяется этим движением. Если говорить про длинный конец кривой, то, конечно, это рыночная стоимость денег, и по мере того, как на рынке деньги будут стоить дороже - мы будем повышать ставки", - отметил глава Сбербанка.

"Сейчас пока я не могу объявить ничего конкретного, что с такого-то дня мы настолько-то поднимаем такие-то ставки. Мы делаем это исходя из текущей ситуации на рынке. Стараемся делать это максимально консервативно, с пониманием того, насколько долго может продлиться такой инфляционный хвост", - добавил он.

Сбербанк с 7 мая повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, а также процентную ставку по вкладу "Дополнительный процент".

ЦБ в марте 2021 года повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 4,5%, в апреле - еще на 0,50 п.п. - до 5%.