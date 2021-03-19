Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов – с 4,25% до 4,5%.

Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%.

Большинство аналитиков прогнозировали неизменность ставки, полагая, что цикл нормализации ДКП может стартовать в апреле или летом. В пользу паузы говорила и динамика инфляции: она остается на максимуме с ноября 2016 г. (5,8% на 15 марта), но недельный рост цен чуть замедлился, что в совокупности с эффектом высокой базы второй половины марта прошлого года может привести к некоторому замедлению годового показателя в ближайшее время.

При этом неожиданным решение тоже назвать нельзя: единодушия в ожиданиях аналитиков не было, ряд экспертов незадолго до заседания на фоне высоких темпов инфляции и слухов об ужесточении ДКП более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, стали допускать повышение ставки на 0,25 процентного пункта.

Цикл смягчения ДКП стартовал в 2019 году с отметки 7,75% и включал шаги снижения в 25, 50 и даже 100 базисных пунктов, а пауза началась в сентябре. В феврале ЦБ формально продлил паузу, но ее вектор по сути сменился – с ожидания дальнейшего смягчения на ожидание постепенного возврата к нейтральной ставке (ЦБ оценивает ее в 5-6%).

Февральская формулировка, ознаменовавшая прекращение цикла смягчения ДКП, звучала так: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Новый сигнал ЦБ, несмотря на повышение ставки, звучит еще более жестко: "Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Комментируя свое решение, ЦБ отметил, что темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше его прогноза, а восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска.

"Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике", - заявил ЦБ.

Годовая инфляция в России достигнет пика в марте этого года и далее будет снижаться, вернется к цели вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, говорится в сообщении Банка России.

Сейчас инфляция складывается выше прогноза Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% после 5,2% в январе и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам ЦБ, находятся значимо выше 4% в годовом выражении.

Экономическая активность в РФ восстанавливается быстрее ожиданий, в 2021 году поддержку окажет улучшение перспектив роста мировой экономики, говорится в сообщении ЦБ.

"На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать темпы вакцинации в России и в мире, эффективность вакцин против новых штаммов вируса, характер восстановления частного спроса, а также траектория бюджетной консолидации", - говорится в сообщении Банка России.