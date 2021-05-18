Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

В январе-марте россияне обменяли валюты на 30% меньше, чем год назад

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года в России оборот операций купли-продажи иностранной валюты населением составил $5,9 млрд, что меньше на $2,6 млрд, или на 30,7%, по сравнению с январем-мартом 2020 года ($8,5 млрд) и на $3,5 млрд ниже, или на 37,5%, по сравнению с первым кварталом 2019 года ($9,4 млрд), следует из материалов Банка России.

В январе-марте 2021 года население купило валюты на $3,5 млрд, что на $1,1 млрд, или на 23,2%, меньше, чем в первом квартале 2020 года ($4,5 млрд), и на $3,1 млрд, или на 47,4%, меньше, чем в 2019 году ($6,6 млрд).

Продажи валюты за этот период составили $1,6 млрд, или на 39,2% меньше, чем в первом квартале 2020 года $4 млрд). В январе-марте 2019 года население продало валюту на $2,8 млрд.

Положительное сальдо операций населения с валютой в первом квартале 2021 года составило $1,1 млрд, что в 1,9 раза больше, чем год назад ($0,6 млрд). По сравнению с первым кварталом 2019 года, когда положительное сальдо составило $3,8 млрд, в текущем году оно меньше в 3,6 раза.

Банк России

Новости по теме

Новости

"Магнит" идет за столичными кошельками. Обобщение

"Магнит" идет за столичными кошельками. Обобщение

Минсельхоз не планирует продления ценовых соглашений по сахару и маслу

Минсельхоз не планирует продления ценовых соглашений по сахару и маслу

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

Аргентина запретила экспорт говядины на месяц для сдерживания цен

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Поставщики уведомили, что ожидают повышения цен на чай в РФ

Минцифры подготовит концепцию доступа к данным из госсистем для бизнеса

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');