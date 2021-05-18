В январе-марте россияне обменяли валюты на 30% меньше, чем год назад

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года в России оборот операций купли-продажи иностранной валюты населением составил $5,9 млрд, что меньше на $2,6 млрд, или на 30,7%, по сравнению с январем-мартом 2020 года ($8,5 млрд) и на $3,5 млрд ниже, или на 37,5%, по сравнению с первым кварталом 2019 года ($9,4 млрд), следует из материалов Банка России.

В январе-марте 2021 года население купило валюты на $3,5 млрд, что на $1,1 млрд, или на 23,2%, меньше, чем в первом квартале 2020 года ($4,5 млрд), и на $3,1 млрд, или на 47,4%, меньше, чем в 2019 году ($6,6 млрд).

Продажи валюты за этот период составили $1,6 млрд, или на 39,2% меньше, чем в первом квартале 2020 года $4 млрд). В январе-марте 2019 года население продало валюту на $2,8 млрд.

Положительное сальдо операций населения с валютой в первом квартале 2021 года составило $1,1 млрд, что в 1,9 раза больше, чем год назад ($0,6 млрд). По сравнению с первым кварталом 2019 года, когда положительное сальдо составило $3,8 млрд, в текущем году оно меньше в 3,6 раза.