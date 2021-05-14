ЦБ не обеспокоен ростом спроса на наличные перед майскими праздниками

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рост спроса на наличные перед майскими праздниками носит краткосрочный характер, он связан с большим количеством нерабочих дней, в мае эти средства вернутся в банки, говорится в комментарии Банка России по ликвидности.

Ранее сообщалось, что объем наличных денег в апреле 2021 года увеличился на 396 млрд рублей (или на 3,0%) - до 13,7 трлн рублей. Доля наличных денег в денежной базе выросла за месяц до максимальных за три месяца 70,7% с 68,6%.

"Перед майскими праздниками увеличился спрос на наличные деньги. Кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в аналогичные периоды прошлых лет. Однако за счет большего количества объявленных нерабочих дней отток ликвидности из банков превысил средние сезонные значения (в апреле 2016-2019 годов - 0,3 трлн рублей) и составил 0,4 трлн рублей", - отмечает ЦБ.

"При этом указанный рост наличных денег в обращении, как ожидается, будет носить краткосрочный характер, и в мае эти средства вернутся в банки. Оперативные данные за первые две недели мая подтверждают это", - подчеркивает регулятор.