Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

ЦБ не обеспокоен ростом спроса на наличные перед майскими праздниками

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рост спроса на наличные перед майскими праздниками носит краткосрочный характер, он связан с большим количеством нерабочих дней, в мае эти средства вернутся в банки, говорится в комментарии Банка России по ликвидности.

Ранее сообщалось, что объем наличных денег в апреле 2021 года увеличился на 396 млрд рублей (или на 3,0%) - до 13,7 трлн рублей. Доля наличных денег в денежной базе выросла за месяц до максимальных за три месяца 70,7% с 68,6%.

"Перед майскими праздниками увеличился спрос на наличные деньги. Кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в аналогичные периоды прошлых лет. Однако за счет большего количества объявленных нерабочих дней отток ликвидности из банков превысил средние сезонные значения (в апреле 2016-2019 годов - 0,3 трлн рублей) и составил 0,4 трлн рублей", - отмечает ЦБ.

"При этом указанный рост наличных денег в обращении, как ожидается, будет носить краткосрочный характер, и в мае эти средства вернутся в банки. Оперативные данные за первые две недели мая подтверждают это", - подчеркивает регулятор.

Банк России

Новости

"Сургутнефтегаз" сократил квартальную прибыль в четыре раза

"Сургутнефтегаз" сократил квартальную прибыль в четыре раза

В "Мегафоне" сменится гендиректор

В "Мегафоне" сменится гендиректор

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');