ЦБ обеспокоился резким ростом выдачи потребкредитов в марте

Российские банки в начале весны вернулись к докризисным темпам роста потребительских кредитов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в марте замедлили темпы роста корпоративного кредитования до 0,5% с 0,8% по итогам февраля, увеличив при этом выдачи ипотеки и потребительских ссуд, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Снижение прироста корпоративных кредитов объясняется погашением ряда крупных краткосрочных кредитов. Более половины прироста (около 120 млрд рублей) пришлось на сделки репо с финансовыми организациями (в основном брокерами), заключенные главным образом под залог ОФЗ. Значимым фактором роста остается кредитование застройщиков жилья – около 100 млрд рублей в марте (90 млрд рублей в феврале).

Темпы роста розничных кредитов в марте разогнались до 2,2% с 1,4% по итогам февраля и 0,8% в январе. Из статистики ЦБ следует, что в последний раз такие месячные темпы прироста розничных ссуд наблюдались в ноябре 2018 года.

Ипотека вновь ускорила рост после сезонного спада в начале года. По данным опросов крупнейших банков, в марте рост составил 2,2% по сравнению с 1,9% в феврале и 0,9% в январе. При этом объем выдач в рамках программы "Льготная ипотека 6,5%" увеличился на четверть по сравнению с февралем, до 135 млрд рублей, но пока остается ниже пиковых значений осени 2020 года (почти 160 млрд рублей за месяц). Всего на 1 апреля рамках программы выдано кредитов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

ЦБ отмечает, что вследствие возросшей потребительской активности сильно ускорился рост необеспеченного потребительского кредитования (+1,9% после +1,0% в феврале), что соответствует докризисному уровню.

"Пока неясно, является ли этот всплеск временным или же банки снова начинают "увлекаться" высокомаржинальным кредитованием (как было после спада 2014 - 2015 годов), что чревато ростом кредитного риска", - указывает регулятор.

"Если взять последние три месяца и аннуализированно (показатель, пересчитанный в годовом исчислении - ИФ) посмотреть, какие цифры получаются, то мы выходим на годовой темп роста больше 15%, что с учетом низкого роста доходов населения в общем вызывает обеспокоенность, потому что может свидетельствовать о росте долговой нагрузки", - заявил на пресс-конференции директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Он напомнил, что ЦБ планирует вернуть надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам к допандемийному уровню и таким образом дестимулировать банки выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Просроченная корпоративная задолженность снизилась на 27 млрд рублей (-0,9%), в основном за счет погашения и реструктуризации отдельных проблемных кредитов. В розничном портфеле наблюдался умеренный рост просроченной задолженности – на 7,8 млрд рублей (+0,8%) – главным образом в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Этот показатель ниже как февральского темпа (+1,7%), так и среднемесячного за предыдущий год (+1,6%).

В марте банки реструктурировали задолженность субъектов МСП на сумму около 23 млрд руб. (против 16 млрд рублей в феврале и 14 млрд рублей в январе). "Розничные" реструктуризации остались на уровне прошлого месяца (около 19 млрд рублей). Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за март будут доступны позднее. Общий объем реструктурированных кредитов с марта 2020 года составил около 7,4 трлн рублей (11% портфеля).