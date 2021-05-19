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Европейские индексы во вторник изменились разнонаправленно

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,17%, до 443,04 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,02%, итальянский FTSE MIB - на 0,07%, испанский IBEX - на 0,31%. В то же время германский DAX снизился на 0,07%, французский CAC 40 - на 0,21%.

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными. Эксперты также не ожидали пересмотра оценки ВВП еврозоны, свидетельствуют данные Trading Economics.

Безработица в Великобритании в январе-марте неожиданно снизилась до 4,8% по сравнению с 4,9% в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на уровне 4,9%, согласно Trading Economics.

Между тем количество занятых подскочило на 84 тыс. Рост занятости зафиксирован впервые с начала пандемии коронавируса.

На этой неделе инвесторы ожидают также публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступавший в понедельник на онлайн-конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, отметил, что американский рынок труда по-прежнему далек от уровней, на которых он находился до пандемии. Слабые данные о занятости в США за апрель, по словам Клариды, показали, что Штаты еще не добились "достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, который позволил бы ФРС приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик - отметил, что тот момент, когда Федрезерву нужно будет рассматривать возможность изменения параметров денежно-кредитной политики, еще не наступил. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Котировки акций Vodafone Group Plc во вторник упали на 8,9%. Британский оператор мобильной связи увеличил доналоговую прибыль в 2021 финансовом году благодаря сокращению расходов, которое нивелировало падение выручки. Скорректированная EBITDA компании в минувшем фингоду снизилась на 1,2%.

Акции Assicurazioni Generali SpA подорожали на 0,2%. Итальянская страховая компания увеличила чистую прибыль в первом квартале до 802 млн евро со 113 млн евро за аналогичный период годом ранее. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков на уровне 705 млн евро.

Котировки бумаг Grenke AG подскочили на 20% после того, как KPMG вынес положительное заключение по итогам аудиторской проверки отчетности за 2020 год в связи с обвинениями лизинговой компании в мошенничестве.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB

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