Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,9-1,2%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent поднялась к $69,7 за баррель) благодаря ожиданиям повышения спроса в США и Европе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,2% во главе с расписками TCS Group и бумагами "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3673,6 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1569,43 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,72 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1,9%), акции "Газпрома" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "Яндекса" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Магнита" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), расписки Ozon (+0,8%), акции "Роснефти" (+0,6%), Московской биржи (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2021 года превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее, сообщила компания. Прибыль "Газпром нефти" за отчетный период совпала с консенсусом, подготовленным ранее "Интерфаксом".

Банк "Санкт-Петербург" (+0,6%) в I квартале 2021 года получил 2,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза.

Подешевели акции UC Rusal (-0,2%).

Внешний фон утром во вторник позитивный - аналитики

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть и промышленные металлы дорожают, азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", также растут фьючерсы на европейские и американские индексы.

В еврозоне во вторник выйдут уточненные данные о ВВП за I квартал (первоначальная оценка составляла -1,8% в годовом выражении). В США появятся данные по новым строительствам и разрешениям на них. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России опубликуют данные по ценам производителей за апрель. Отчетности по МСФО представят "АЛРОСА", "Газпром нефть", банк "Санкт-Петербург", "Мосэнерго", МТС, "ФосАгро" и Ozon Holdings. Вопрос дивидендов рассмотрят в "Русале" и "Сургутнефтегазе", напомнил аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС достиг верхней границы 5-месячного восходящего канала и этот чисто технический момент сдерживает энтузиазм биржевых "быков" - при приближении индекса к январским максимумам они стали острожными. С другой стороны, для обвала котировок акций нужны аргументы, которых у "медведей" пока нет.

Нефтяные цены находятся на повышательном тренде, впереди встреча Владимира Путина и Джо Байдена с перспективой некоего смягчения межгосударственных отношений, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода "Северный поток 2". Также впереди знаковое событие - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2-5 июня. На прошлом ПМЭФ два года назад было подписано рекордное количество сделок и на предстоящем форуме ожидается большое количество соглашений.

На таком позитивном фоне открывать масштабную игру на понижение очень опасно. Если индекс S&P500 пробьет вниз долгосрочный повышательный тренд, который в данный момент проходит на отметке 4060 пунктов, то у "медведей" руки будут развязаны, но пока ситуация противоположная, считает Верников.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,2-0,4%, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда американский рынок акций показал худшую динамику примерно за три месяца на данных об ускорении инфляции в стране в апреле (особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора).

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Во вторник в Азии преобладает рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

ВВП Японии в I квартале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют официальные данные. Снижение отмечено впервые со второго квартала прошлого года. Эксперты в среднем ожидали, что японский ВВП уменьшится на 1,2% в январе-марте. В четвертом квартале 2020 года экономика страны выросла на 2,8%.

Спад в японский экономике, вызванный новой волной карантинных ограничений из-за COVID-19, является временным, считают эксперты. В качестве положительного фактора для страны они отмечают рост экономик США и Китая, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Японии, пишет The Wall Street Journal.

Новые сигналы ФРС по поводу инфляции

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Слабые апрельские данные о занятости в США говорят в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник. Эти данные, по его словам, показали, что США "не добились достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, чтобы ФРС могла приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Бостона Рафаэль Бостик - заявил в понедельник, что не видит причин для сокращения объемов поддержки экономики Федрезервом. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник сохраняют восходящий импульс на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов МосБиржи в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $69,8 за баррель (+0,5% и +1,1% накануне), июньская цена WTI - $66,58 за баррель (+0,5% и +1,4% в понедельник).

Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в Соединенных Штатах, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в минувшее воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров.

Американская авиакомпания United Airlines в понедельник сообщила, что бронирование авиабилетов на летний сезон в этом году превысило уровень прошлого года на 214%. В связи с этим United намерена добавить 400 рейсов в ежедневный график полетов с июля.

Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе, в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной, пишет агентство Bloomberg.