Финдиректором "Яндекса" станет Светлана Демяшкевич из X5

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Финансовым директором "Яндекса" с 1 июня станет Светлана Демяшкевич, которая ранее занимала такую же должность в X5 Retail Group, сообщила интернет-компания.

Должность операционного директора займет вице-президент по корпоративному развитию "Яндекса" Вадим Марчук. Таким образом, "Яндекс" нашел замену покинувшему компанию с 30 апреля Грегу Абовскому, который совмещал должности CFO и СОО. Демяшкевич и Марчук будут напрямую подчиняться управляющему директору группы компаний "Яндекса" Тиграну Худавердяну.

Новым вице-президентом по корпоративному развитию "Яндекса" станет Павел Власов, ранее возглавлявший корпоративный департамент Avito. Его руководителем будет Марчук. Марчук сконцентрируется на приоритетных стратегических направлениях, а также будет заниматься развитием новых вертикалей, в частности - финтеха.

Новые назначения вступят в силу 1 июня 2021 года.

Светлана Демяшкевич имеет более чем 20-летний опыт в сфере финансового менеджмента и консалтинга, преимущественно в потребительском и банковском секторах. До "Яндекса" она четыре года работала главным финансовым директором X5. До прихода в X5 она также работала на руководящих должностях в Альфа-банке, в том числе возглавляла службу финансового контроля, отчетности по МСФО, была директором по связям с инвесторами и впоследствии заместителем финансового директора. Кроме того, она работала с советами директоров нескольких компаний "Альфа-групп".

Вадим Марчук имеет более чем 15-летний опыт работы в инвестиционно-банковской сфере. Он пришел в "Яндекс" в октябре 2016 год. До "Яндекса" в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в "Сбербанк CIB". С 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.

Павел Власов пришел в Яндекс из Avito, где отвечал за стратегию и корпоративное развитие. До этого 15 лет он работал в банковской отрасли, в том числе - в Альфа-банке и Сбербанке.