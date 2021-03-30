CFO "Яндекса" Грег Абовский покинет компанию 30 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский покидает компанию 30 апреля, говорится в сообщении интернет-компании.

Это решение топ-менеджер принял в связи с "новыми возможностями в другой сфере", говорится в пресс-релизе "Яндекса". Уточняется, что он решил продолжать карьеру "в другой компании за рубежом".

Исполнять обязанности CFO будет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.

Обязанности операционного директора (COO) будут распределены между членами управленческой команды, часть из них возьмут на себя управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

"Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и озвученные ранее цели и прогнозы на 2021 год", - подчеркнули в "Яндексе".

Абовский работает в "Яндексе" с 2013 года. Изначально он занимал должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. В 2014 году он стал финансовым директором компании. С декабря 2017 года совмещает пост операционного директора "Яндекса".