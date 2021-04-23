В Х5 сменится финансовый директор

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич покидает компанию с 17 мая.

С этой даты на позицию CFO назначается Всеволод Старухин, говорится в сообщении Х5.

Демяшкевич "займется новыми проектами "Альфа-Групп", в частности, будет курировать запуск совместного проекта Х5 и Альфа-банка по созданию финансовых сервисов для массового сегмента клиентов", заявили в X5.

Старухин с 2017 года работал в "СИБУРе", где занимал должности директора по развитию продаж и маркетинга, а затем операционного директора дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза. Ранее он работал финансовым, а затем генеральным директором энергетического субхолдинга "ДТЭК Энерго" на Украине. До этого работал в финансовых отделах компаний Mars, Schlumberger, "Русал" и др.

"Всеволод Старухин имеет богатый мульти-индустриальный опыт - от финансового управления в российском и зарубежном FMCG секторе, до управления операциями, функциональной и цифровой трансформацией крупных компаний в роли генерального директора. Такая комбинация опыта, а также профессиональные и личные компетенции Всеволода будут способствовать успешной реализации стратегии Х5", - сказал CEO ритейлера Игорь Шехтерман, процитированный в сообщении.

По словам Шехтермана, перед новым CFO будут стоять задачи по обеспечению эффективного финансирования инвестиций в новые бизнесы одновременно с продолжением работы по повышению эффективности традиционных форматов Х5.

Демяшкевич была назначена финдиректором Х5 в июне 2017 года. Ранее, с 2005 года, она занимала различные руководящие посты в Альфа-банке.

Как отметил Шехтерман, за время работы Демяшкевич финдиректором в Х5 "была существенно снижена стоимость фондирования, выстроены продуктивные отношения с инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами, значительно усилена система риск-менеджмента и внутреннего контроля, усовершенствованы процессы бюджетирования, некоммерческих закупок и инвестиционный процесс".

Х5 также сообщила, что телефонную конференцию 27 апреля, посвященную финансовым результатам за I квартал, проведет Демяшкевич в качестве CFO. Тогда же компания представит Старухина как преемника на этом посту.

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. На конец декабря под управлением Х5 было 17,707 тыс. магазинов, в том числе 16,709 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" и 933 супермаркета "Перекресток".