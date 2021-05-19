Х5 запустила агрегатор доставки "Около" в регионах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом "Около" за пределами Москвы и Московской области.

Сервис уже начал работу в Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону, говорится в сообщении Х5.

Концепция "Около" основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В приложении "Около" на текущий момент представлен весь разрешенный для онлайн-продажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Среднее время доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" составляет около 45 минут, стоимость доставки - 99 рублей.

В апреле Х5 объявила, что запустила доставку из ряда ресторанов Москвы через свой агрегатор. В частности, к аггрегатору были подключены рестораны "Нияма", "Ваби-Саби", "Menza", а также рестораны группы "Много лосося", приобретенной Х5 ранее. Затем ритейлер начал тестировать доставку из McDonald`s - также в Москве.

Для доставки Х5 привлекает партнеров, в том числе профессиональные курьерские службы, которые специализируются на сегменте продуктов. Партнеры берут на себя вопросы, связанные с наймом курьеров и выводом их на смены. "Около" на базе единой цифровой платформы передает заказы курьерским службам на исполнение по заданным стандартам обслуживания.

Х5 запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом "Около" в ноябре 2020 года, сервис работает в рамках единого мобильного приложения.

В будущем "Около" станет конкурентом Delivery Club и "Яндекс.Еды", рассчитывает ритейлер.

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. На конец декабря под управлением Х5 было 17,707 тыс. магазинов, в том числе 16,709 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" и 933 супермаркета "Перекресток".

Онлайн-проекты Х5 включают также интернет-гипермаркет "Впрок", сервисы экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" и логистического оператора "последней мили" 5Post.