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X5 запустила доставку из ресторанов Москвы через агрегатор "Около"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group запустила экспресс-доставку из ряда ресторанов Москвы через свой агрегатор "Около".

К сервису уже подключено 18 точек "Нияма", 6 точек "Ваби-Саби", 8 точек Menza, а также рестораны группы "Много лосося", приобретенной Х5 ранее в апреле, говорится в сообщении ритейлера. На базе агрегатора также работают 7 ресторанов "Город-Сад". Доставка охватывает районы Москвы в пределах МКАД.

Х5 запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом "Около" в ноябре 2020 года, сервис работает в рамках единого мобильного приложения. Концепция "Около" основана на гиперлокальной модели потребления, в которой продукты или готовая еда доставляются из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. Операционная модель "Около" построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке и которых Х5 привлекает для исполнения заказов.

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С конца прошлого года "Около" осуществлял доставку заказов из магазинов Х5 - "Пятерочек" и "Перекрестков".

"За это время модель гиперлокальной доставки прошла необходимую апробацию, была накоплена лояльная база пользователей, которая активно использует приложение "Около" для повседневного потребления. Цифровая экспертиза и продуманная бизнес-модель позволили сервису быстро подключить сразу несколько партнеров", - сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

"Мы рассчитываем, что с течением времени с помощью одного приложения наши клиенты смогут закрыть все потребности в части продуктов и готовой еды в рамках одного района, за минимальное время и с высоким уровнем сервиса", - добавил он.

Сотрудничество с ресторанами строится по модели маркетплейса: в приложении "Около" размещается меню партнеров, пользователи оформляют заказ, а агрегатор передает заявку в ресторан. Заказы доставляют курьерские службы партнеров, условия определяются самой точкой. Все меню, доступное для доставки через мобильные приложения и сайты ресторанов, также будет доступно для заказа через "Около".

На сегодняшний день в приложении "Около" также представлен весь разрешенный для онлайн-продажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Заказы доставляются день в день.

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. На конец декабря под управлением Х5 было 17 707 магазинов, в том числе 16 709 магазинов "у дома" "Пятерочка" и 933 супермаркета "Перекресток".

X5 Retail Group Москва

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