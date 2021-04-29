X5 начала тестировать доставку из McDonald`s через свой агрегатор "Около"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group начала тестировать экспресс-доставку из сети McDonald`s на базе своего агрегатора "Около".

В рамках пилотного проекта доставка через агрегатор Х5 была запущена из одной точки McDonald`s в Москве, до конца месяца к сервису планируется подключить еще пять предприятий.

По результатам пилота будет принято решение о дальнейшем масштабировании проекта, говорится в сообщении Х5.

На платформе "Около" размещено полное меню McDonald`s, агрегатор будет передавать заказы в предприятие сети. Доставку будут осуществлять курьеры "Около". Минимальная сумма заказа отсутствует, стоимость доставки составляет 149 рублей.

О планируемом сотрудничестве Х5 с McDonald`s в сфере доставки накануне сообщил на онлайн-конференции начальник управления по связям с инвесторами ритейлера Андрей Васин.

Сервис доставки

Х5 запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом "Около" в ноябре 2020 года, сервис работает в рамках единого мобильного приложения. Концепция "Около" основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. Операционная модель "Около" построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке и которых Х5 привлекает для исполнения заказов.

С конца прошлого года "Около" осуществлял доставку заказов из магазинов Х5 – "Пятерочек" и "Перекрестков" (у сетей также есть собственные сервисы экспресс-доставки, которые они развивали до запуска "Около").

В апреле Х5 объявила, что запустила доставку из нескольких ресторанов Москвы через свой агрегатор. В частности, к агрегатору были подключены рестораны "Нияма", "Ваби-Саби", "Menza", а также рестораны группы "Много лосося", приобретенной Х5 ранее.

В будущем "Около" станет конкурентом Delivery Club и "Яндекс.Еды". "Сейчас работаем над финальной стратегией развития этого сервиса <...> Конечный итог – это примерно аналог Delivery Club и "Яндекс.Еда", - сказал Васин в среду.

"Пандемия изменила потребительское поведение и дала рост онлайн-сервисам. В этом году мы сконцентрированы на расширении предложений доставки из ресторанов по Москве и Московской области, на повышении операционной эффективности", - отметил управляющий директор Х5 FoodTech Владимир Холязников (его слова приводятся в сообщении ритейлера).

Он отметил, что агрегатор "Около" объединяет предложение от торговых сетей Х5 с внешними комплиментарными партнерами, создавая для пользователей единый сервис доставки, который может закрыть все их потребности. "К сервису в первую очередь подключаются внешние партнеры, торговые объекты которых находятся в непосредственной близости от наших магазинов. Этот сегмент дополняет наши продукты, а направление "готовая еда" является одним из самых перспективных с точки зрения развития", - сказал он.

"Мы наблюдаем постоянный рост популярности доставки, в 2020 году она выросла практически в три раза по сравнению с 2019 годом", - отметила старший вице-президент по развитию и франчайзингу McDonald`s в России Карина Погосова, процитированная в сообщении. Рост доставки продолжился в 2021 году, поэтому компании важно постоянно повышать доступность и качество этого сервиса, сказала она.

Ранее McDonald`s сообщал, что к сервису доставки подключено около 90% его предприятий в России (всего их более 790). Сеть сотрудничает с крупнейшими агрегаторами доставки в РФ – Delivery Club и "Яндекс.Едой".

С Х5 компания уже развивает совместные проекты, в частности – открывает предприятия быстрого питания на площадях магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" (в рамках пилотного проекта работают несколько таких точек).

X5 – крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. На конец декабря под управлением Х5 было 17,707 тыс. магазинов, в том числе 16,709 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" и 933 супермаркета "Перекресток".