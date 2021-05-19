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"Русал" выделит в отдельную структуру активы с более высоким углеродным следом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Русал" планирует выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру, сообщила компания.

Крупнейшими активами новой компании станут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский).

"Русал" сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания - на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста, пояснил "Русал".

"Русал", как планируется, при этом поменяет название на AL+.

Русал

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