"Русал" завершил сделку по покупке производителя алюминиевых сплавов из Германии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Русал" завершил сделку по покупке активов германской Aluminium Rheinfelden Group. Сделка получила одобрение Федерального антимонопольного ведомства и Федерального министерства экономики и энергетики Германии, сообщил "Русал".

Сделка призвана укрепить позиции "Русала" как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли, пояснила российская компания. Специализация Aluminium Rheinfelden на продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с глобальной стратегией "Русала" по производству алюминиевой продукции с низким углеродным следом станет основой успешной коммерческой синергии, считает компания.

"Русал" намерен развивать активы Aluminium Rheinfelden и "максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения в промышленное производство инновационных алюминиевых решений". Aluminium Rheinfelden продолжит выпускать продукцию под собственными запатентованными торговыми марками.

Объявляя о сделке, "Русал" ранее уточнял, что намерен увеличить производство сплавов до 30 тыс. тонн в год.

"Aluminium Rheinfelden в составе "Русала" сможет как наращивать свое присутствие в основном секторе автомобилестроения, так и пробовать себя в новых производственных нишах", - заявил генеральный директор Aluminium Rheinfelden Эрик Мартине, цитата которого приведена в сообщении.

"Сделка не только гарантирует дальнейшее развитие всех трех бизнес-направлений Aluminium Rheinfelden, но и открывает для предприятия новые перспективы. Под эгидой "Русала" мы будем создавать акционерную стоимость, способствовать укреплению позиций компании. Сделка позволит клиентам предприятия воспользоваться всеми преимуществами нашего низкоуглеродного бренда алюминия Allow, а также революционной технологии инертного анода – следующей главы развития мировой алюминиевой отрасли", - сказал директор по сбыту и маркетингу "Русала" Роман Андрюшин.

На сайте самой Aluminium Rheinfelden нет информации о текущих объемах производства и финансовых показателях. Это семейная компания, ее история началась еще в 1898 году, когда возле первой в Европе речной электростанции в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг) было запущено алюминиевое производство. Сегодня – это один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей.

Европа остается основным регионом поставки продукции "Русала" – в прошлом году на ЕС пришлось 45% продаж компании. Позиция европейских потребителей алюминия, озабоченных прекращением отношений с "Русалом" после внесения компании в санкционный список США в апреле 2018 г., стала важным аргументом для последующей отмены Минфином США этого решения. Кроме того, для этого потребовалась снижение доли Олега Дерипаски в контролирующем "Русал" холдинге En+.