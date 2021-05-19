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Годовая инфляция в РФ ускорилась почти до мартовского пика в 5,8%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в России в первой половине мая впервые с начала декабря смогли удержаться на уровне в 0,1% две недели подряд, но годовая инфляция при этом ускорилась почти до мартовского пика в 5,8% на фоне низкой базы мая 2020 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Согласно сообщению статслужбы, с 12 по 17 мая (из-за праздников период замера короче на 1 день, чем неделя) инфляция составила 0,1% после также 0,1% с 5 по 11 мая и 0,2% три недели подряд до этого.

С начала декабря было лишь пять недель, когда темпы инфляции оказались ниже 0,2%: в конце января недельная инфляция была нулевой (но тогда это было следствием статистических досчетов), с 10 по 15 марта она составила 0,1% (это объяснялось, в том числе, укороченной неделей после праздников), с 6 по 12 апреля (по сути первая "нормальная" неделя по 0,1%) и теперь две недели подряд: с 5 по 11 мая и с 12 по 17 мая.

С начала года рост цен к 17 мая составил 3,1%, с начала месяца - 0,3%.

Среднесуточная инфляция за 17 дней мая 2021 года составила 0,020% (за аналогичный период мая 2020 года - лишь 0,007%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 17 мая ускорилась почти до 5,8% (5,76% без округления до десятых) с 5,7% (5,67%) на 11 мая, 5,5% (5,53%) на конец апреля после 5,8% (5,79%) на конец марта (это было максимальное значение с ноября 2016 года), 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

В мае 2020 года инфляция составила лишь 0,3%, поэтому ускорение годовой инфляции в мае 2021 года было ожидаемым, вопрос заключался лишь в том - превысит ли она локальный мартовский пик и сможет ли удержаться на плато до середины года и начать снижаться ближе к осени, как того ожидает ЦБ.

Цены на продукты

За период с 12 по 17 мая значительно выросли цены: на гречневую крупу - на 0,6%, баранину - на 0,5%, маргарин, черный чай - на 0,4%.

Цены на подсолнечное масло увеличились на 0,3%, на сахарный песок не изменились, куриные яйца подешевели на 1,4%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли с 12 по 17 мая на 0,4%, в том числе на капусту - на 4,4%, морковь - на 3,4%, лук - на 3,1%, картофель - на 3,0%, яблоки - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 4,6%, помидоры - на 1,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо с 12 по 17 мая не изменились.

Апрельское решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании 23 апреля на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 4,5% до 5,0%.

Апрельский сигнал ЦБ, несмотря на повышение ставки широким шагом, по-прежнему звучит жестко: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

При этом ЦБ 23 апреля повысил прогноз по инфляции на 2021 год сразу на 1 п.п. - с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%.

Минэкономразвития в апреле также скорректировало правительственный прогноз по инфляции на 2021 год, но более скромно - до 4,3% с 3,7%. Теперь правительственный прогноз даже не попадает в интервал прогноза ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,6% (с 4,2%) и находится посередине между прогнозом ЦБ и правительства.

При этом консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года вырос до 5,5% против 5,0% по опросу еще месяц назад.

Росстат ЦБ РФ

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