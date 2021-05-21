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Производители продуктов с начала года повысили цены на 6,4%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены производителей пищевых продуктов в РФ с начала года выросли на 6,4%, следует из данных Росстата.

Ведомство указывает, что стоимость продуктов в апреле по сравнению с мартом выросла на 1,6%.

В первом квартале рост цен на продукты составил 4,7%. По сравнению с апрелем прошлого года цены производителей повысились на 16%.

В прошлом году динамика цен была ниже: в апреле по сравнению с мартом рост также составил 1,6%, за четыре месяца - 2,3%, по сравнению с апрелем 2019 года - на 0,3%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей.

Росстат

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