Годовая инфляция в РФ ускорилась почти до 5,7%

Недельная инфляция замедлилась до 0,1%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в России с 5 по 11 мая замедлились до 0,1% после трех недель по 0,2%, но годовая инфляция ускорилась почти до 5,7% на фоне низкой базы мая 2020 года, следует из опубликованных в четверг данных Росстата.

С начала декабря было лишь четыре недели, когда темпы инфляции оказались ниже 0,2%: в конце января недельная инфляция была нулевой (но тогда это было следствием статистических досчетов), с 10 по 15 марта она составила 0,1% (это объяснялось, в том числе, укороченной неделей после праздников), с 6 по 12 апреля (по сути первая "нормальная" неделя по 0,1%) и теперь с 5 по 11 мая, но закрепиться на 0,1% и продержаться на этом уровне хотя бы две недели подряд пока ни разу не удалось.

С начала года рост цен к 11 мая составил 3,0%, с начала месяца - 0,2%.

Среднесуточная инфляция за 11 дней мая 2021 года составила 0,022% (за аналогичный период мая 2020 года - лишь 0,011%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 11 мая ускорилась почти до 5,7% (5,67% без округления до десятых) с 5,5% (5,53%) на конец апреля после 5,8% (5,79%) на конец марта (это было максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%), 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

С большой вероятностью годовая инфляция по итогам мая ускорится по сравнению с апрельскими данными на фоне низкой базы - в мае 2020 года инфляция составила лишь 0,3%.

Цены на продукты

За период с 5 по 11 мая существенно выросли цены: на яйца - на 1,0%, баранину - на 0,6%, маргарин и гречневую крупу - на 0,5%, колбасу, на подсолнечное масло - на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 0,9%, в том числе на капусту - на 4,9%, картофель - на 2,9%, лук - на 2,5%, морковь - на 2,2%, огурцы - на 1,9%. Цены на помидоры снизились на 0,6%, яблоки - на 0,2%.

Цены на сахарный песок, автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

Апрельское повышение ключевой ставки ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 23 апреля на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 4,5% до 5%.

Апрельский сигнал ЦБ, несмотря на повышение ставки широким шагом, по-прежнему звучит жестко: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

При этом ЦБ 23 апреля повысил прогноз по инфляции на 2021 год сразу на 1 п.п. - с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%.

Минэкономразвития в апреле также скорректировало правительственный прогноз по инфляции на 2021 год, но более скромно - до 4,3% с 3,7%. Теперь правительственный прогноз даже не попадает в интервал прогноза ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,6% (с 4,2%) и находится посередине между прогнозом ЦБ и правительства.

При этом консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года вырос до 5,5% против 5,0% по опросу еще месяц назад.