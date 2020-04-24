Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер

Валерий Грайфер бессменно возглавлял совет директоров компании с 2000 года

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер
Председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер скончался в пятницу в Москве на 91-ом году жизни. Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

"Сегодня в Москве в 11:30 московского времени умер Грайфер Валерий Исаакович. Это советский, российский нефтяник. Мы все если не лично знакомы с ним, то либо работали с ним в этой отрасли, либо знали о нем со слов своих родных и близких", - сказала она.

Комарова напомнила, что именно под его руководством в Западной Сибири были достигнуты показатели суточной добычи нефти, сопоставимые с суточной добычей нефти в Саудовской Аравии.

"Мы скорбим, это большая потеря", - добавила Комарова.

Грайфер входил в состав совета директоров "ЛУКОЙЛа" с 1996 года, а возглавлял его с 2000 года. В этом году он не вошел в список кандидатов в совет директоров компании.

Грайфер родился 20 ноября 1929 года. В 1952 году окончил Московский нефтяной институт имени Губкина, кандидат технических наук, в 1985-1992 годах - заместитель министра нефтяной промышленности СССР - начальник Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности, в 1992-2010 годах - генеральный директор ОАО "РИТЭК", с 2010 года - председатель совета директоров АО "РИТЭК". В честь него названо одно из месторождений "ЛУКОЙЛа" на Каспии.

ЛУКОЙЛ Валерий Грайфер

Новости

Главный вирусолог Минздрава заявил, что пика заболеваемости COVID-19 Россия не достигла

Пандемия коронавируса

Собянин попросил Мишустина направить студентов-медиков на борьбу с коронавирусом

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции
Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что вакцину от коронавируса создадут до конца года

В Минздраве заявили, что вакцину от коронавируса создадут до конца года

Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны

Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx

Rambler Group попросил закрыть уголовное дело о правах на Nginx
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');