В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер

Валерий Грайфер бессменно возглавлял совет директоров компании с 2000 года

Председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Валерий Грайфер скончался в пятницу в Москве на 91-ом году жизни. Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

"Сегодня в Москве в 11:30 московского времени умер Грайфер Валерий Исаакович. Это советский, российский нефтяник. Мы все если не лично знакомы с ним, то либо работали с ним в этой отрасли, либо знали о нем со слов своих родных и близких", - сказала она.

Комарова напомнила, что именно под его руководством в Западной Сибири были достигнуты показатели суточной добычи нефти, сопоставимые с суточной добычей нефти в Саудовской Аравии.

"Мы скорбим, это большая потеря", - добавила Комарова.

Грайфер входил в состав совета директоров "ЛУКОЙЛа" с 1996 года, а возглавлял его с 2000 года. В этом году он не вошел в список кандидатов в совет директоров компании.

Грайфер родился 20 ноября 1929 года. В 1952 году окончил Московский нефтяной институт имени Губкина, кандидат технических наук, в 1985-1992 годах - заместитель министра нефтяной промышленности СССР - начальник Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности, в 1992-2010 годах - генеральный директор ОАО "РИТЭК", с 2010 года - председатель совета директоров АО "РИТЭК". В честь него названо одно из месторождений "ЛУКОЙЛа" на Каспии.