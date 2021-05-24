Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания0 : 1Швейцария ШвейцарияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада1 : 5США СШАОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 1БФинляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швеция Швеция0 : 1Белоруссия БелоруссияОконченподробнее

Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции России Константин Чуйченко считает правильным предложение главы ФСИН активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках.

"Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", - сказал Чуйченко в понедельник журналистам в Хабаровске.

Он отметил, что "надо двигаться по всем направлениям, создавать места". По словам Чуйченко, он считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек", - добавил он.

Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

"Это очень серьезная проблема, потому что у нас на сегодняшний день порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, то есть перейти в исправительный центр. Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", - сказал Чуйченко.

Также, по его словам, это имеет важное экономическое значение.

"Мы проводим переговоры с бизнесом, мы заключаем соглашения, ФСИН активно работает над этим. И в ближайших планах у нас поднять количество исправительных центров и мест", - добавил он.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. Это, по его мнению, позволит решить много проблем, связанных с нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ.

Россия Константин Чуйченко

Новости по теме

Новости

Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2"

Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации

Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации

Минпромторг предложил Маску обсудить выпуск Tesla в России

Ростуризм подготовил требования для инклюзивного туризма

Признак лета - биржевая цена на 95-й бензин рвется вверх, но эксперты не ждут потрясений. Обзор

Признак лета - биржевая цена на 95-й бензин рвется вверх, но эксперты не ждут потрясений. Обзор

Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Новак допустил рост доли РФ на мировом рынке нефтегазохимии до 7%

Новак допустил рост доли РФ на мировом рынке нефтегазохимии до 7%

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Производители продуктов с начала года повысили цены на 6,4%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');