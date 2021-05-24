Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции России Константин Чуйченко считает правильным предложение главы ФСИН активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках.

"Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", - сказал Чуйченко в понедельник журналистам в Хабаровске.

Он отметил, что "надо двигаться по всем направлениям, создавать места". По словам Чуйченко, он считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек", - добавил он.

Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

"Это очень серьезная проблема, потому что у нас на сегодняшний день порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, то есть перейти в исправительный центр. Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", - сказал Чуйченко.

Также, по его словам, это имеет важное экономическое значение.

"Мы проводим переговоры с бизнесом, мы заключаем соглашения, ФСИН активно работает над этим. И в ближайших планах у нас поднять количество исправительных центров и мест", - добавил он.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. Это, по его мнению, позволит решить много проблем, связанных с нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ.