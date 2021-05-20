ФСИН захотела открыть в Сибири исправительный центр лесовосстановления для осужденных

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России хочет создать в Сибири исправительный центр для осужденных, где они могли бы выращивать саженцы для восстановления лесов, сообщил в четверг директор ФСИН Александр Калашников.

"Тема - лесовосстановление. Очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят и, к сожалению, очень тяжело их потом восстановить. Мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири", - сказал он на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"Вот это будет перспективное направление по трудоустройству и занятости нашего спецконтингента, а в последующем, когда у людей будет возможность выйти на свободу, они будут так же трудиться, потому что они знают эту работу", - отметил глава ФСИН.

По данным федеральной службы "Авиалесоохрана", крупнейшие в России лесные пожары в 2019 году были зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на общей площади более 2,6 млн га, большая часть из них - в удаленной зоне. Дым распространился до населенных пунктов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтая и Хакасии.