Володин предостерег, что осужденные не восполнят дефицит рабочих на стройках

Володин предостерег, что осужденные не восполнят дефицит рабочих на стройках

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам, что в целом поддерживает идею использовать труд осужденных на крупных стройках, которым сейчас не хватает рабочих рук. Однако он предупредил, что осужденных не хватит для полной замены трудовых мигрантов.

"Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать - такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов", - сказал спикер.

Он сослался на данные ФСИН на 1 мая 2021 года, по которым в пенитенциарных учреждениях страны содержалось 478 182 человека, из которых только около 188 тысяч можно было привлечь к принудительным работам. По данным же МВД на 2020 год, в России работали 1,72 млн иностранцев (что на 25% меньше показателя 2019 года), а Минстрой России сообщал, что стройкам из-за отсутствия мигрантов не хватает около 1,2 млн рабочих, добавил Володин. Он подытожил, что 188 тысяч осужденных закроют лишь около 15% от текущей потребности строительной отрасли.

На прошлой неделе директор ФСИН Александр Калашников предложил решить проблему дефицита строителей за счет труда осужденных, для которых можно организовать на крупных стройках исправительные центры. Это предложение поддержали глава Минюста Константин Чуйченко, который увидел в таком раскладе плюс для экономики. Также инициативу ФСИН поддержали в СКР.

Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев отметил, что заключенные не смогут заменить мигрантов, но предложение ФСИН достойно обсуждения. По его словам, "это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных - почему нет".