Совет директоров "Системы" рекомендовал дивиденды за 2020 год в 0,31 руб. на акцию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,31 рубля на акцию, говорится в материалах корпорации.

Выплаты планируется произвести по новой дивидендной политике на 2021-2023 гг., которую совет директоров одобрил на заседании 24 мая.

В пресс-релизе АФК говорится, что корпорация планирует производить выплаты раз в год. В частности, в 2021 году АФК планирует выплатить дивиденды в размере 0,31 руб. на акцию - по итогам деятельности за 2020 год. Таким образом, объем дивидендов в 2021 году составит почти 3 млрд рублей.

Предполагается, что в 2022 году выплаты составят не менее 0,41 рубля на акцию, в 2023 году - 0,52 рубля на акцию.

Базовый объем дивидендов в 2022 году составит около 4 млрд рублей, в 2023 году - примерно 5 млрд рублей.

"Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год, если корпорация по итогам предыдущего года демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х", - говорится в релизе.

Если экстраполировать этот принцип на финрезультаты 2020 года, дивиденды "Системы" увеличились бы примерно на 1,2 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, в ходе которого будет обсуждаться утверждение дивидендов, пройдет 26 июня в заочной форме.

По итогам 2019 года дивиденды составили 0,13 рубля на обыкновенную акцию (2,6 рубля на одну GDR), всего по результатам 2019 года - 1,25 млрд рублей. Это на 18% больше, чем за 2018 год.