Nasdaq обсуждает листинг с пятью российскими компаниями

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сейчас Nasdaq обсуждает листинг с пятью российскими эмитентами, сказал Bloomberg старший вице-президент биржи Адам Костял, и добавил, что такого не было последние шесть лет, с начала введения антироссийских санкций.

"Кто-то оценивает такую возможность, кто-то готовится к IPO, кто-то очень предметно этим занимается", - сказал Костял.

Все эти компании так или иначе связаны с технологическим сектором.

"Беспокойство о санкциях есть всегда, но в России появился новый пласт предпринимателей, вокруг которых меньше опасений в части корпоративного управления", - отметил топ-менеджер, курирующий в Nasdaq европейское направление.

В 2019 году на Nasdaq вышел сервис подбора персонала HeadHunter, а недавно успешное IPO на сумму свыше $1 млрд провел маркетплейс Ozon. Рынок обсуждает перспективы размещения еще ряда компаний, чей бизнес выиграл от пандемийных ограничений, в частности, онлайн-кинотеатра ivi.