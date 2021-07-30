Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Известная актриса Скарлетт Йоханссон, исполнившая главную роль в фильме "Черная вдова" (Black Widow) по мотивам комиксов Marvel, подала в четверг иск в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в отношении компании Disney, сообщает газета The Wall Street Journal.

Disney запустила показ киноленты "Черная вдова" на своей стриминговой платформе Disney+ одновременно с премьерой в кинотеатрах США. Значительная часть гонорара Йоханссон зависит от кассовых сборов. Киноактрисе было гарантировано, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах.

"Disney намеренно спровоцировал нарушение Marvel соглашения без какого-либо обоснования, чтобы помешать Йоханссон реализовать всю выгоду от ее сделки с Marvel ", - говорится в иске.

Премьера фильма о русской супергероине Наташе Романофф (Черная вдова) в США состоялась 9 июля 2021 года. Выпуск трижды откладывался с первоначальной даты в мае 2020 года из-за пандемии COVID-19. Черной вдове предстоит встретиться со своим прошлым и вспомнить о том, что было в её жизни до присоединения к команде Мстителей, а также узнать об опасном заговоре, в который втянуты ее давние знакомые - Елена, Мелина и Алексей (Красный Страж).