Байден счел непродуктивными дальнейшие санкции против "Северного потока 2"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщает Bloomberg.

По мнению президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой. Реализация проекта, считает Байден, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Как сообщила 1 апреля проектная компания Nord Stream 2 AG, "Северный поток 2" построен на 95%. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. Так, многие конгрессмены раскритиковали решение Байдена не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

21 мая Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, участвующих в проекте "Северный поток 2".

Под санкции попали ФГБУ "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". В санкционный список включены суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".