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Байден счел непродуктивными дальнейшие санкции против "Северного потока 2"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщает Bloomberg.

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По мнению президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой. Реализация проекта, считает Байден, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Как сообщила 1 апреля проектная компания Nord Stream 2 AG, "Северный поток 2" построен на 95%. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. Так, многие конгрессмены раскритиковали решение Байдена не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

21 мая Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, участвующих в проекте "Северный поток 2".

Под санкции попали ФГБУ "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". В санкционный список включены суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

США Джо Байден Северный поток 2 Nord Stream 2 AG "Газпром"

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