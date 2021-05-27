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Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании

Безос покинет пост главы Amazon ровно через 27 лет после создания компании
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Энди Джесси сменит Джеффа Безоса на посту главного исполнительного директора крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc 5 июля.

"Мы выбрали эту дату (5 июля - ИФ), потому что она особо трепетна для меня", - сказал Безос. Он объяснил, что ровно 27 лет назад именно в этот день 1994 года была зарегистрирована компания Amazon.

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О смене руководства компания объявила еще в начале февраля, но конкретная дата не называлась.

53-летний Джесси сейчас является руководителем облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Он работает в компании с 1997 года.

Безос, которому 57 лет, останется исполнительным председателем совета директоров компании. Он намерен сосредоточиться на новых продуктах Amazon и на разработке инициатив на ранней стадии. Также он рассчитывает, что у него появится больше времени на другие проекты - благотворительный фонд Day 1 Fund, экологический Bezos Earth Fund, аэрокосмический проект Blue Origin и газету The Washington Post.

Котировки акций Amazon выросли в среду на 0,2%. Рыночная стоимость компании за последние двенадцать месяцев увеличилась на 36% и составляет сейчас $1,64 трлн, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил более 38%.

Amazon Джефф Безос Энди Джесси

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