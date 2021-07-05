Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Джефф Безос покинул пост главного исполнительного директора крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.

Сейчас на сайте Amazon сообщается, что главным исполнительным директором является Энди Джесси, который ранее возглавлял облачный сервис Amazon Web Services. Безос остается исполнительным председателем совета директоров.

Ранее, когда были анонсированы изменения в руководстве компании, Безос объяснил выбор даты: ровно 27 лет назад 5 июля была зарегистрирована компания Amazon.

Как сообщалось, Безос сконцентрируется на новых продуктах Amazon, разработке инициатив на ранней стадии, а также на других проектах, включая благотворительный фонд Day 1 Fund и аэрокосмическую Blue Origin.

В начале июня миллиардер объявил, что 20 июля вместе со своим братом отправится в космос на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Еще одно место на полет с Безосом было продано на аукционе за $28 млн.

Amazon Джефф Безос

Новости по теме

Новости

Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

"Роснефть" впервые использовала механизм редомициляции

Лесхозы выйдут на биржу. Обзор.

Лесхозы выйдут на биржу. Обзор.

Минфин увеличит покупку валюты до рекордных в этом году 13,5 млрд руб. в день

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

Сербия и Венгрия достроили газопровод в обход Украины

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Запрещен импорт в Россию украинского мороженого и ячменя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');