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Boeing выявил новые производственные дефекты самолетов 787 Dreamliner

Boeing выявил новые производственные дефекты самолетов 787 Dreamliner
Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сообщил об обнаружении еще одной производственной проблемы, которая замедляет поставки самолетов 787 Dreamliner.

Как заявила компания, проблема затрагивает горизонтальный стабилизатор лайнеров.

В августе Boeing приостановил полеты восьми лайнеров 787 из-за ранее обнаруженных производственных проблем, что вынудило регуляторов в сфере воздушной безопасности начать проверку в связи с недостатками контроля качества, вероятно, сохраняющимися на протяжении около десятилетия, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний правительственный документ и информированные источники.

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Производственные проблемы затормозили поставки самолетов. Boeing поставил четыре лайнера 787 в августе, таким образом, ежемесячные объемы производства - 10 самолетов - продолжают опережать темпы поставок. Boeing ожидает, что проблемы, касающиеся качества, повлияют на поставки "в ближайшей перспективе".

Новая проблема связана с тем, как были соединены между собой части во время сборки горизонтального стабилизатора, или заднего крыла. Компания сообщила, что дефект выявлен у еще не поставленных самолетов и был обнаружен "ранее в текущем году".

В концерне заявили, что проинформировали Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA), и установили, что дефект не является непосредственной проблемой для безопасности полетов.

"Мы исправляем проблему с самолетами, которые еще не были поставлены. Проводится анализ, чтобы выяснить, нужно ли принять меры в отношении эксплуатируемых самолетов", - говорится в заявлении компании.

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Ранее авиастроительный концерн сообщил американским авиационным регуляторам, что некоторые детали, которые производятся на предприятиях компании в Южной Каролине, не соответствуют его собственным схемам и производственным стандартам, следует из служебной записки FAA от 31 августа, с которой ознакомилась WSJ.

В документе говорится, что регулятор может провести проверку до около 900 из примерно 1 тыс. самолетов Dreamliner, поставленных с 2011 года. Масштаб проверок говорит о том, что ситуация вызывает существенные опасения регулятора, пишет WSJ. При этом регуляторы не планируют принимать незамедлительные меры и не давали сигналов о том, какие шаги они могут предпринять.

Boeing поставил 84 самолета до конца августа. Помимо лайнеров 787 речь идет о грузовых и военных самолетах.

Акции Boeing в ходе торгов во вторник дешевеют на 3,9%.

Boeing 787 Dreamliner

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