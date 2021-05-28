Wintershall Dea выйдет из СП с "ЛУКОЙЛом" "Волгодеминойл"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU -Германская Wintershall Dea, сообщила, что передает свою долю участия в совместном предприятии ООО СП "Волгодеминойл" партнеру по проекту - "дочке" "ЛУКОЙЛа" ООО "РИТЭК", которое станет единственным участником проекта.

"Передача доли участия в проекте осуществляется в рамках стратегии Wintershall Dea в России, сосредоточенной на производстве газа и газового конденсата", - говорится в пресс-релизе.

Wintershall Dea и "ЛУКОЙЛ" продолжают партнерство по разработке газовых месторождений в Объединенных Арабских Эмиратах.