Wintershall Dea ушла из Бразилии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea продала свои активы по добыче сланцевой нефти в Аргентине, сохранив участие в аргентинских газовых проектах, а также объявила о прекращении всех операций в Бразилии и закрытии офиса в Рио-де-Жанейро.

В Бразилии Wintershall Dea владеет долями в 9 лицензиях в бассейнах Potiguar, Ceara, Campos и Santos. Они были приобретены на аукционах в 2018 и 2019 годах и сейчас в их отношении у Wintershall Dea нет невыполненных обязательств по геологоразведке или финансовых обязательств, следует из пресс-релиза.

Wintershall Dea Argentina SA договорилась с компанией Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. о продаже 50-процентных долей в блоках Aguada Federal и Bandurria Norte в аргентинской провинции Неукен. Сумма сделки составляет $140 млн, из которых $90 млн выплачиваются единовременно. Ранее Vista купила вторую половину в этих концессиях и теперь является единственным участником.

В Аргентине Wintershall Dea сосредоточится на добыче газа. В Неукене Wintershall Dea вместе с TotalEnergies, YPF и Pan American Energy разрабатывает блок Aguada Pichana Este. На Огненной Земле - является партнером оффшорной концессии Cuenca Marina Austral 1. У берегов Огненной Земли готовится освоение проекта Fenix (оператор TotalEnergies, партнеры - Wintershall Dea и Pan American Energy), по нему готовится принятие окончательного инвестиционного решения.