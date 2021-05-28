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LVMH утвердил выкуп своих акций на величину до 10% капитала

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) сообщил, что на годовом собрании акционеров утвердил программу выкупа акций на величину до 10% капитала.

Исходя из количества акций на 31 декабря 2020 года, объем buyback может составить свыше 49,6 млн бумаг.

Максимальная цена выкупа установлена на уровне 950 евро. Срок действия программы - 18 месяцев.

Котировки акций компании по итогам торгов в пятницу увеличились на 1,1% - до 655,8 евро. Капитализация компании с начала текущего года поднялась более чем на 28% и составляет 326,7 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно (свыше 47% акций) - крупнейший в мире производитель предметов роскоши (75 брендов): аксессуаров (Louis Vuitton и Fendi), коньяка и шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часов (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирных изделий (Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежды (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерии и косметики (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

Число магазинов компании в 80 странах превышает 5000, в компании работает более 150 000 человек, 78% из которых работают за пределами Франции.

LVMH Бернар Арно Франция

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