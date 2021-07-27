Полугодовая прибыль LVMH выросла в десять раз

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) в первом полугодии 2021 года увеличил на 56%, а чистую прибыль - в десять раз.

Выручка LVMH за полугодие составила 28,665 млрд евро против 18,393 млрд евро годом ранее. Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 53%, при этом относительно 2019 года показатель поднялся на 11%.

Чистая прибыль в первом полугодии взлетела до 5,289 млрд евро против 522 млн евро годом ранее. Прирост к январю-июню 2019 года составил 62%.

Прибыль от продолжающихся операций выросла до 7,632 млрд евро по сравнению с 1,671 млрд евро за аналогичный период 2020 года. Относительно первого полугодия 2019 года она увеличилась на 44%.

Результаты отражают восстановление спроса после того, как в прошлом году бизнес компании пострадал из-за резкого сокращения числа международных путешественников и закрытия магазинов и предприятий в большинстве стран на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19. США и Азия демонстрируют сильный рост с начала текущего года, в то время как в Европе отмечается постепенное восстановление, говорится в сообщении LVMH.

Выручка компании в сегменте модной одежды и изделий из кожи в первом полугодии взлетела на 74% в годовом выражении и достигла 13,863 млрд евро. Органический рост составил 81%.

Продажи часов и украшений подскочили в 3,1 раза - до 4,023 млрд евро (органический рост - 71%).

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) вырос на 5%, составив до 5,085 млрд евро (органическое повышение - 12%).

Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысились на 31%, составив 3,025 млрд евро (органический рост - 37%).

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 36%, составив 2,705 млрд евро (органический подъем - 44%). Относительно января-июня 2019 года показатель повысился на 12%, при этом продажи шампанского выросли на 10%, коньяка Hennessy - на 6%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co. (SPB: TIF), Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5 тыс., количество сотрудников - более 150 тыс. человек, порядка 78% которых работают за пределами Франции.