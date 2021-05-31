Белоусов выступил против демпфера на металлы по образцу зернового

Андрей Белоусов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Введение демпфера на металлы по аналогии с механизмом, примененным в отношении нефтепродуктов и зерна, установление экспортных пошлин является крайней мерой, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Единственное, в чем сложность здесь: классический способ борьбы против такого разрыва между внутренними и мировыми ценами - это экспортная пошлина либо модифицированная экспортная пошлина, такая как демпфер. То, что у нас уже несколько лет применяется в нефтяной промышленности: после того как мы отказались от экспортной пошлины, ввели этот обратный акциз, демпфер и так далее. Мы сейчас начали вводить такой демпфер по зерну, - заявил он в интервью РБК ТВ. - Но я против того, чтобы вводить такого рода инструменты против металлургов. Уж лучше НДПИ ввести. Потому что рынки забиты, и сейчас ряд наших коллег-конкурентов - например, американцы, да и европейцы тоже - они прорабатывают или уже ввели компенсационные меры так называемые против наших экспортеров".

"Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам делать то, что они собираются делать, с некоторым трудом, скажем так, собирая информацию о том, как мы, чего и как, аргументы. Поэтому, я думаю, что экспортные пошлины - это крайний случай", - добавил Белоусов.