Сталепроизводители РФ нарастили за полугодие выпуск металла до 38 млн тонн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Компании, входящие в ассоциацию "Русская сталь", увеличили в I полугодии 2021 года производство металла, согласно предварительным данным, на 5% по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года, говорится в сообщении ассоциации.

В январе-июне компании выпустили, по подсчетам, 38 млн тонн стали, пояснил "Интерфаксу" официальный представитель "Русской стали".

Согласно оценкам ассоциации, налоговые платежи меткомпаний за полгода превысят 200 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2020 года (данные за 2019 год ассоциация не приводит).

"Прогноз 2021 года позволяет говорить о росте налоговых поступлений в бюджетную систему страны на 250 млрд рублей по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

В 2021 году стальная отрасль увеличит инвестиции по сравнению с 2020 годом до 300 млрд рублей (279 млрд рублей годом ранее и 265 млрд рублей в 2019 году) с приоритетом на экологические проекты, говорится в сообщении "Русской стали".