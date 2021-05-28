Экспортная пошлина на пшеницу со 2 июня составит $28,1 за тонну

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ определил размер плавающих экспортных пошлин на зерно, которые вступят в силу со 2 июня в рамках демпферного механизма.

Как сообщает ведомство, пошлина на пшеницу составит $28,1, на кукурузу - $52,2, на ячмень - $39,6 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 8 июня включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен на пшеницу в $240,2, на ячмень - $241,7, на кукурузу - $259,7 за тонну.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Как сообщалось, со 2 июня в РФ начинает действовать механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

До этой даты пошлина на экспорт пшеницы составляет 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в текущем сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) составит 48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду было экспортировано 43,1 млн тонн.