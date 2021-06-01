ЦБ намерен осенью запустить маркировку сайтов нелегальных участников финрынка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России планирует осенью 2021 года запустить маркировку сайтов нелегальных участников финансового рынка в крупнейших российских поисковиках в интернете, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

В настоящий момент в интернете помечаются только сайты легальных игроков - компаний, которые имеют лицензии Банка России. В поисковой строке рядом с названием легальной компании стоит синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ".

"У нас сегодня уже есть маркировка по легальным участникам финансового рынка. Будет маркировка, и мы такие переговоры ведем с поисковиками, нелегальных участников финансового рынка, что, конечно, будет для потребителя просто: он не обязательно на сайте ЦБ, но в поисковике получает необходимую информацию", - сказал Швецов.

"Мы ведем переговоры с поисковиками. Я думаю, что несколько месяцев эта тема займет. Я думаю, что осенью уже эта маркировка появится", - добавил он.

Банк России со вторника начинает публикацию на своем сайте списка компаний с признаками нелегальной деятельности. На данный момент в него включена информация о 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ РФ заметил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг, которые регулятор выявил за 2020 год. Список будет обновляться.

Банк России совместно с "Яндексом" начал проект по маркировке в 2017 году. Первыми были промаркированы сайты легальных микрофинансовых организаций, затем - страховщиков, банков и других участников финансового рынка.