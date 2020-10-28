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ЦБ пообещал назвать компании, предлагающие нелегальные финуслуги

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует публиковать на своем сайте список компаний, которые, по мнению регулятора, предоставляют нелегальные финансовые услуги. Зампред ЦБ Сергей Швецов на прямом эфире для начинающих инвесторов в Facebook высказал мнение, что такие списки могут быть обнародованы уже совсем скоро.

"Сейчас мы действительно обсуждаем вопрос публикации списка компаний, которые, мы считаем, работают за пределами легальной плоскости, на своем сайте, чтобы гражданам легче было их идентифицировать", - сказал он.

Пока ЦБ закрывает сайты таких компаний и передает информацию о них в правоохранительные органы.

Банк России за 9 месяцев 2020 года выявил 600 нелегальных кредиторов, 140 финансовых пирамид и 200 форекс-дилеров, говорил ранее Швецов.

Сергей Швецов Банк России

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