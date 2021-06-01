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ЦБ начал вести список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности

Регулятор хочет проинформировать граждан об опасных игроках до того, как их деятельность будет пресечена

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России начал вести на своем сайте список организаций и интернет-проектов, в деятельности которых усматривает признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг, сообщили первый зампред ЦБ Сергей Швецов и директор департамента борьбы ос недобросовестными практиками Валерий Лях.

Ранее ЦБ публиковал список только легальных участников финансового рынка - компаний, которые имеют соответствующие лицензии Банка России.

"Мы проанализировали последние несколько лет нашего опыта выявления и пресечения нелегальной деятельности и пришли к следующим выводам: этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% от всего процесса - от выявления до пресечения. И пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин. Таким образом, мы приняли решение информировать наших граждан о выявленных незаконных участников на финансовом рынке до того, как их деятельность будет пресечена, чтобы граждане уже смогли сориентироваться и не попасть в капкан злоумышленников", - сказал Швецов.

Как отметил Лях, в этот список попадают компании, в отношении которых уже проведена проверка регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о том, что эти компании занимаются нелегальной деятельностью.

Среди критериев, по которым их будут включать в этот список, - отсутствие лицензии Банка России и осуществление деятельности нелегальным образом. Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга (в том числе сканирование интернета), а также по жалобам граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке более 1800 таких компаний, которые ЦБ выявил в 2020 и 2021 годах. Планируется, что список будет пополняться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Имена учредителей и бенефициаров нелегальных участников публиковаться не будут. Также регулятор не будет пока включать в этот список провайдеров доступа к криптовалюте.

"Мы понимаем, что эти списки будут использоваться поисковиками для маркирования той информации, которую они выдают. У нас сегодня уже есть маркировка по легальным участникам финансового рынка, будет маркировка нелегальных участников рынка. (...) Мы допускаем, что будут иски, связанные с деловой репутацией в отношении Центрального банка. Мы к этому готовы. Мы проанализировали юридическую составляющую этих публикаций и в общем-то больших рисков для себя не видим. Но судебная практика, если она возникнет, покажет, как такие иски будут разрешаться, и в случае чего мы практику подкорректируем", - отметил Швецов.

ЦБ в 2020 году выявил 1549 организаций с признаками незаконной деятельности, 53% из них составили "черные кредиторы".

Швецов выразил надежду, что огласка названий таких организаций поможет защитить потребителей от обмана будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков.

Сергей Швецов Валерий Лях Банк Росссии

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