ЦБ начал вести список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности

Регулятор хочет проинформировать граждан об опасных игроках до того, как их деятельность будет пресечена

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России начал вести на своем сайте список организаций и интернет-проектов, в деятельности которых усматривает признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг, сообщили первый зампред ЦБ Сергей Швецов и директор департамента борьбы ос недобросовестными практиками Валерий Лях.

Ранее ЦБ публиковал список только легальных участников финансового рынка - компаний, которые имеют соответствующие лицензии Банка России.

"Мы проанализировали последние несколько лет нашего опыта выявления и пресечения нелегальной деятельности и пришли к следующим выводам: этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% от всего процесса - от выявления до пресечения. И пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин. Таким образом, мы приняли решение информировать наших граждан о выявленных незаконных участников на финансовом рынке до того, как их деятельность будет пресечена, чтобы граждане уже смогли сориентироваться и не попасть в капкан злоумышленников", - сказал Швецов.

Как отметил Лях, в этот список попадают компании, в отношении которых уже проведена проверка регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о том, что эти компании занимаются нелегальной деятельностью.

Среди критериев, по которым их будут включать в этот список, - отсутствие лицензии Банка России и осуществление деятельности нелегальным образом. Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга (в том числе сканирование интернета), а также по жалобам граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке более 1800 таких компаний, которые ЦБ выявил в 2020 и 2021 годах. Планируется, что список будет пополняться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Имена учредителей и бенефициаров нелегальных участников публиковаться не будут. Также регулятор не будет пока включать в этот список провайдеров доступа к криптовалюте.

"Мы понимаем, что эти списки будут использоваться поисковиками для маркирования той информации, которую они выдают. У нас сегодня уже есть маркировка по легальным участникам финансового рынка, будет маркировка нелегальных участников рынка. (...) Мы допускаем, что будут иски, связанные с деловой репутацией в отношении Центрального банка. Мы к этому готовы. Мы проанализировали юридическую составляющую этих публикаций и в общем-то больших рисков для себя не видим. Но судебная практика, если она возникнет, покажет, как такие иски будут разрешаться, и в случае чего мы практику подкорректируем", - отметил Швецов.

ЦБ в 2020 году выявил 1549 организаций с признаками незаконной деятельности, 53% из них составили "черные кредиторы".

Швецов выразил надежду, что огласка названий таких организаций поможет защитить потребителей от обмана будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков.