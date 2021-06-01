Поиск
BНачало в 12:15Канада Канада2 : 1Финляндия ФинляндияПерерывAНачало в 12:15Швейцария Швейцария6 : 2Великобритания ВеликобританияПерерыв

"Тинькофф банк" подал иск к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба.

В марте банк подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей. Иск был связан с решением ФАС, которая уличила телеком-операторов в злоупотреблении монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки. Ближайшее заседание по этому иску назначено на 14 июля.

Представитель "Тинькофф банка" подтвердил "Интерфаксу", что иск к "Вымпелкому" также связан с высокими ценами на смс-рассылки.

Иски к операторам по делу ФАС об смс-рассылках подают и другие банки. Так, аналогичный иск к МТС и ЗАО "Связной загрузка" почти на 75 млн рублей подал банк "Ренессанс кредит", а Совкомбанк подал иск на 136,9 млн рублей к Tele2.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Ведомство установило, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.

Тинькофф банк Вымпелком ФАС МТС

Новости по теме

Новости

Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

ПМЭФ-2021

Выступление Путина на ПМЭФ будет посвящено социально-экономическому развитию РФ

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Минпромторг допустил точечные ограничения на экспорт металлопродукции

Госдума приняла закон о "социальной газификации"

Мантуров призвал не "заигрываться" в регулирование цен на продукты

Мантуров обсудит с металлургами проблему роста цен на их продукцию

Совкомбанк купил 88% "Восточного" за 8,7 млрд руб.

Совкомбанк купил 88% "Восточного" за 8,7 млрд руб.

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель

Потанин назвал способ снизить цены на жилье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');