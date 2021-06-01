"Тинькофф банк" подал иск к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба.

В марте банк подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей. Иск был связан с решением ФАС, которая уличила телеком-операторов в злоупотреблении монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки. Ближайшее заседание по этому иску назначено на 14 июля.

Представитель "Тинькофф банка" подтвердил "Интерфаксу", что иск к "Вымпелкому" также связан с высокими ценами на смс-рассылки.

Иски к операторам по делу ФАС об смс-рассылках подают и другие банки. Так, аналогичный иск к МТС и ЗАО "Связной загрузка" почти на 75 млн рублей подал банк "Ренессанс кредит", а Совкомбанк подал иск на 136,9 млн рублей к Tele2.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Ведомство установило, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.