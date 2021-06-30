Суд 2 сентября рассмотрит иск Тинькофф банка к "Вымпелкому" о дороговизне SMS

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 2 сентября основное заседание по иску Тинькофф банка к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба.

В марте Тинькофф банк подавал иск к МТС на 1,1 млрд рублей. Иск связан с решением ФАС в отношении телеком-операторов, злоупотреблявших монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки. Ближайшее рассмотрение дела назначено на 14 июля.

Иск к "Вымпелкому" был подан в начале июня. Представитель банка ранее подтверждал "Интерфаксу", что иск также связан с высокими ценами на смс-рассылки.

Иски к операторам по делу ФАС об смс-рассылках подают и другие банки. Аналогичный иск к МТС и ЗАО "Связной загрузка" почти на 75 млн рублей подал банк "Ренессанс кредит", а Совкомбанк - к Tele2 на 136,9 млн рублей.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба установила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением службы.