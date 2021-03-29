Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к МТС на 1,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Иск связан с решением ФАС в отношении операторов связи, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки, пояснил "Интерфаксу" представитель "Тинькофф банка".

МТС "не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Банк отправил или в ближайшее время отправит аналогичные претензии и к другим операторам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами кредитной организации. Основания подачи иска одинаковы для всех операторов "большой четверки", добавил он.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.

Тинькофф банк МТС

Новости по теме

Новости

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Нефть начала дорожать на ожиданиях встречи ОПЕК+

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе сервисов

Нефть подешевела на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Нефть подешевела на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось нефти Urals

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в понедельник утром на фоне падения нефти

Европа заканчивает рекордный сезон отбора газа из хранилищ. Обзор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');