"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к МТС на 1,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Иск связан с решением ФАС в отношении операторов связи, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки, пояснил "Интерфаксу" представитель "Тинькофф банка".

МТС "не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Банк отправил или в ближайшее время отправит аналогичные претензии и к другим операторам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами кредитной организации. Основания подачи иска одинаковы для всех операторов "большой четверки", добавил он.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.