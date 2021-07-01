ЦБ пожизненно лишил 44 человека права руководить банками

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Банк России пожизненно запретил 44 гражданам с плохой деловой репутацией занимать в банках руководящие должности и покупать крупные пакеты в кредитных организациях, сообщила "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

По ее словам, 42 из этих 44 человек попались повторно, а остальные двое - оба были председателями правления банков - были признаны судом виновными в преднамеренном банкротстве кредитных организаций.

Эти решения принимались в соответствии с законом от 2018 года (281-ФЗ), который расширил перечень требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточил наказание за несоблюдение этих требований.

В частности, закон увеличил с 5 до 10 лет срок пребывания руководителей и владельцев банков в так называемой "черной базе" ЦБ, куда попадают лица с плохой деловой репутацией. Если же суд привлечет банкира к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации или тот повторно нарушит требование к деловой репутации, ему пожизненно запретят руководить банком, входить в совет директоров банка или покупать свыше 10% его акций.

На конец июня в "черном списке" финансистов было 7300 человек, рассказала также Тяжельникова. В начале года в базе было 7504 человека.

Сокращение списка директор департамента объяснила тем, что истек срок нахождения в базе финансистов, которые туда попали в 2014-2016 годах, в период наиболее активной расчистки банковского рынка. Кроме того, некоторых банкиров могли исключить из перечня по решению комиссии по реабилитации.

"Третий фактор - это общее снижение числа отзывов лицензий, и, соответственно, меньшее количество лиц туда попадает", - сказала она.

Некоторые после исключения из списка возвращаются в профессию, ЦБ присматривает за банками, куда они приходят работать.

"У Банка России нет права отказать в согласовании на назначение. Соответственно, если у лица закончился срок нахождения в нашей базе, то оно, с точки зрения закона, вправе занимать должности в финансовых организациях или владеть крупными пакетами их акций (долей), - сказала Тяжельникова. - Но видим, что и сами финансовые организации более осторожно относятся к подбору персонала".

В "черный список" ЦБ вносятся данные о лицах с неудовлетворительной деловой репутацией. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или подпали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций, а также приобретать крупные пакеты в финансовых организациях.