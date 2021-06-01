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AliExpress запустит экспорт российских товаров в Европу и другие страны

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "AliExpress Россия" запускает отдельное направление работы для локальных российских продавцов - экспорт в Европу и другие страны, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что продажа российских товаров будет реализована на платформе AliExpress Global, доставка будет осуществляться через "Почту России". На этапе "пилота" все расходы по логистике "AliExpress Россия" берет на себя. "Первое время мы будем субсидировать все их (продавцов - ИФ) расходы, связанные с экспортом, в том числе на логистику. Наша цель - научить локальный бизнес продавать по всему миру через AliExpress", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

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Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов (деревянные игрушки Maskbro, детская одежда Bossa Nova и Lucky Child) из специально созданного магазина. Выбор этой категории обусловлен тем, что эти товары - одни из наиболее популярных на AliExpress в странах Европы. Кроме того, это направление входит в топ по количеству российских производителей из общего числа продавцов.

AliExpress будет самостоятельно отбирать продавцов для проекта, уточнили в компании.

В будущем "AliExpress Россия" продолжит развивать направление за счет новых категорий и производителей. По окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт через AliExpress Global и получить дополнительное продвижение от российской команды.

Продажи через платформу будут осуществляться по классической трансграничной В2С-модели. Товары будут отправляться покупателю в любую точку мира "Почтой России", что позволит российским продавцам подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте по каналам электронной торговли по форме CN23.

AliExpress Россия

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