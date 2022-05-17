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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Китай в 2021 году нарастил экспорт игрушек на 38%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В 2021 году Китай увеличил экспорт игрушек на 37,8% - до $46,12 млрд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей игрушек и товаров для детей. Об этом сообщает "Синьхуа".

Экспортные продажи китайских игрушек растут шестой год подряд, а темпы роста стали максимальными за пять лет.

КНР - крупнейший экспортер игрушек в мире.

США сохранили позицию основного импортера китайских игрушек: в прошлом году объем поставок на американский рынок подскочил на 57,3% - до $13,48 млрд.

Также значительные объемы приходятся на Великобританию, Японию, Южную Корею, Германию, Нидерланды, Мексику, Россию, Австралию и Малайзию. Совокупный объем поставок в эти страны составил $13,59 млрд.

В 2021 году розничные продажи игрушек внутри Китая выросли на 9,6% и достигли 85,46 млрд юаней ($12,65 млрд).

Китай США
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