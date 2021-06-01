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"Транснефть" урегулировала с "Роснефтью" два кейса по "грязной" нефти в "Дружбе"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Транснефть" продолжает урегулирование вопроса компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин в ходе телеконференции.

По его словам, компания урегулировала два случая с "Роснефтью" - в адрес Total и Мозырского НПЗ и "ЛУКОЙЛа" - в адрес Мозырского НПЗ.

В России"Транснефти" осталось договориться только с "Роснефтью" о выплатах за форс-мажор на "Дружбе"Читать подробнее

Он уточнил, что урегулирование с "Роснефтью" произошло 31 мая.

Гришанин добавил, что из резерва, созданного для компенсации по урегулированию форс-мажора по "Дружбе", использовано 13,8 млрд руб.

8 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником, из которого в трубу попала загрязненная нефть, был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. "Транснефти" пришлось компенсировать другим компаниям убытки из-за случившегося.

Транснефть Роснефть нефтепровод Дружба Total Мозырский НПЗ

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